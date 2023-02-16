Білоруські військові отримали ракетний комплекс "Іскандер" – моніторингова група

Комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади.

Білоруські військові отримали ракетний комплекс

Моніторингова група Беларускі Гаюн дізналася про те, що 465-а ракетна бригада збройних сил Білорусі отримала дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Такими ракетами Росія нещодавно поцілила в житловий будинок в Краматорську, внаслідок чого троє осіб загинули та 18 отримали поранення.

За їх даними, міноборони РБ повідомляло 1 лютого про те, що білоруські військові розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) Іскандер, але тоді на опублікованих фото та відео нарукавні знаки у військовослужбовців було розмито.

У Гаюні припустили, що комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади (в/ч 61732, Осиповичський район), на озброєнні якої перебуває кілька дивізіонів ТРК Точка-У, а через деякий час повідомили про підтвердження здогадів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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