Білоруські військові отримали ракетний комплекс "Іскандер" – моніторингова група
Комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади.
Моніторингова група Беларускі Гаюн дізналася про те, що 465-а ракетна бригада збройних сил Білорусі отримала дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Такими ракетами Росія нещодавно поцілила в житловий будинок в Краматорську, внаслідок чого троє осіб загинули та 18 отримали поранення.
За їх
У Гаюні припустили, що комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади (в/ч 61732, Осиповичський район), на озброєнні якої перебуває кілька дивізіонів ТРК Точка-У, а через деякий час повідомили про підтвердження здогадів.