Активізацію російських військ зараз не варто порівнювати з початком 2022 року — Юсов

Головне завдання російських окупантів в даний момент – повністю окупувати Донбас. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє ГУР в Telegram .

Військовий зазначив, що активізацію російських військ зараз не слід порівнювати з повномасштабним вторгненням, яке відбулося на початку 2022 року. Повідомляється, що російський диктатор Володимир Путін наказав окупувати лише Донецьку та Луганську області до кінця березня.

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, проте це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, водночас є проблема з технікою та БК", – додав представник військової розвідки.