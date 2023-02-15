Ігнат пояснив, чому окупанти почали використовувати повітряні кулі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому війська РФ почали використовувати повітряні кулі для розвідки, інформує "Радіо Свобода" .

"Дешево і сердито. Таким чином вони нас тривожать – чому б це не використовувати? Але якщо розібратися глибше – ми бачимо статистику, скільки вже знищено БПЛА. А саме "Орлан-10", які вони часто застосовували в глибині нашої території для ведення повітряної розвідки. Ці БПЛА часто ставали цілями…Зараз вони більш ощадливо використовують БПЛА оперативно-тактичного рівня – такі як "Орлан-10", - наголосив Ігнат.