Ігнат пояснив, чому окупанти почали використовувати повітряні кулі
У Київській області зафіксовано повітряні кулі з «відбивачами», інформує
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому війська РФ почали використовувати повітряні кулі для розвідки, інформує
"Дешево і сердито. Таким чином вони нас тривожать – чому б це не використовувати? Але якщо розібратися глибше – ми бачимо статистику, скільки вже знищено БПЛА. А саме "Орлан-10", які вони часто застосовували в глибині нашої території для ведення повітряної розвідки. Ці БПЛА часто ставали цілями…Зараз вони більш ощадливо використовують БПЛА оперативно-тактичного рівня – такі як "Орлан-10", - наголосив Ігнат.
За його словами, РФ використовує повітряні аеростати, тщоб також привернути увагу ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.