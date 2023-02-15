Ігнат пояснив, чому окупанти почали використовувати повітряні кулі

У Київській області зафіксовано повітряні кулі з «відбивачами», інформує ZN.ua.

Ігнат пояснив, чому окупанти почали використовувати повітряні кулі
© АрміяInform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому війська РФ почали використовувати повітряні кулі для розвідки, інформує "Радіо Свобода".

"Дешево і сердито. Таким чином вони нас тривожать – чому б це не використовувати? Але якщо розібратися глибше – ми бачимо статистику, скільки вже знищено БПЛА. А саме "Орлан-10", які вони часто застосовували в глибині нашої території для ведення повітряної розвідки. Ці БПЛА часто ставали цілями…Зараз вони більш ощадливо використовують БПЛА оперативно-тактичного рівня – такі як "Орлан-10", - наголосив Ігнат.

За його словами, РФ використовує повітряні аеростати, тщоб також привернути увагу ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати наших захисників.


Анна Конюченко, ZN.ua





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