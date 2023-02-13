24 лютого Європу вигнали з раю — глава МЗС Австрії

Міністр вважає, що Європа змінилась.

24 лютого Європу вигнали з раю — глава МЗС Австрії
© Коммерсантъ

Російське вторгнення в Україну стало для Європи холодним душем. У цьому впевнений міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. Про це він розповів у інтерв’ю Today's WorldView під час візиту до Вашингтону минулого тижня.

«Я вважаю, що це кардинально змінило Європу. Я іноді цитую Роберта Кейгана, американського політолога, який приблизно 20 років тому сказав, що європейці живуть у постісторичному раю миру. Але ззовні триває боротьба за владу. Певною мірою, можна сказати, 24 лютого 2022 року нас вигнали з раю. І нікому не подобається, коли його виганяють з Едемського саду», — сказав він.

На думку дипломата, дії Росії, яка вірить у те, що, може використовувати танки та ракети, щоб вторгнутися в іншу країну, тому що ця країна може ось-ось прийняти нашу модель життя, стали холодним душем для європейців і вирвали їх зі світу мрій.

«І це має вплив. Я ще не можу повністю усвідомити всі наслідки, але це об’єднало Європу. Це об’єднало трансатлантичне партнерство», — наголосив він, додавши, що такі країни, як Австрія, Німеччина та інші, платять економічну ціну, оскільки інвестували, зокрема, значні кошти в Росію.

Однак припущення, яке мала Європа щодо мінімізації політичних ризиків через створення взаємної економічної залежності виявилося хибним і не працює з авторитарним державами.

Посол підкреслив, що Австрія підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією, що, втім, не робить її стороною конфлікту.

«Українці ведуть справді вражаючу боротьбу за свою свободу. І я вважаю, що це правильно, що ми продовжуємо їх підтримувати. Наскільки стійка ця підтримка ? Я вважаю, що у нас є багато стійкості та терпіння», — заявив Шалленберг.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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