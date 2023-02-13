Франція та Канада закликали своїх громадян залишити Росію та Білорусь

Громадянам рекомендують уникати поїздок через ймовірний наступ Росії, інформує ZN.ua.

Франція та Канада закликали своїх громадян залишити Росію та Білорусь
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Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх громадян залишити територію Росії та Білорусі найближчим часом та уникати поїздок на тлі посилення мобілізаційних процесів у цих країнах та обмежень на в'їзд та виїзд. Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

"Якщо ви знаходитесь в Росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні засоби. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано. Канадці, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на обов'язкову військову службу", - попередили в МЗС Канади.

З Білорусі громадянам Канади рекомендують виїхати комерційним шляхом.

"Можливості посольства Канади в Польщі з надання консульських послуг у Білорусі вкрай обмежені. Якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви повинні поїхати комерційним шляхом", – йдеться у повідомленні МЗС Канади.

У МЗС Франції також нагадали громадянам про небажаність поїздок найближчим часом до Білорусі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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