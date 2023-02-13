Франція та Канада закликали своїх громадян залишити Росію та Білорусь

Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх громадян залишити територію Росії та Білорусі найближчим часом та уникати поїздок на тлі посилення мобілізаційних процесів у цих країнах та обмежень на в'їзд та виїзд. Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

"Якщо ви знаходитесь в Росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні засоби. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано. Канадці, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на обов'язкову військову службу", - попередили в МЗС Канади.

З Білорусі громадянам Канади рекомендують виїхати комерційним шляхом.

"Можливості посольства Канади в Польщі з надання консульських послуг у Білорусі вкрай обмежені. Якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви повинні поїхати комерційним шляхом", – йдеться у повідомленні МЗС Канади.

У МЗС Франції також нагадали громадянам про небажаність поїздок найближчим часом до Білорусі.