Глава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів Україні

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно", інформує ZN.ua.

Глава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів Україні
© Lockheed Martin

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген заявив, що країнам-партнерам України потрібно перестати малювати "червоні лінії" з приводу передачі потрібної їй військової допомоги, зокрема щодо надання бойових літаків. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні війни, подібної до цієї, необхідна комбінація кількох видів озброєнь: потрібні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", — зазначив очільник Мюнхенської конференції.

Він також визнав наявність певної втоми від війни в Україні у західному суспільстві і зазначив, що для подолання її ознак Заходу необхідно проявити "лідерство".

"Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", — додав Гойсген.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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