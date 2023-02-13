У розвідці Норвегії передбачили майбутнє Росії

Росія в найближчі роки стане більш авторитарною та мілітаризованою. Про це заявив представник Норвезькї розвідувальної служби Ларс Нордрум, додавши, що війна в Україні стала катастрофою для Росії. Про це повідомляє Вarrons

«Назад шляху немає. Російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою», — сказав Нордрум, представляючи щорічну оцінку ризиків для Норвегії, країни-члена НАТО, яка має спільний кордон з Росією.

Катастрофа для Росії, про яку говорить Ларс Нордрум, полягає передусім у наслідках торговельних санкцій Заходу, міжнародній ізоляції Москви та понад 100 тисяч втрачених на війні російських солдатів.

Він звернув увагу на використання РФ пропаганди з метою маніпулювання громадською думкою та дедалі більш тісні зв’язки Москви з іншими авторитарними режимами.

«Інтереси Росії будуть несумісні з інтересами Заходу», — підкреслив Нордрам.

Експерти норвезької розвідки у першій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оцінці ризиків дійшли висновку, що Росія та Китай, як і раніше, залишаються головними загрозами безпеці та інтересам Норвегії.

Водночас, війна, за словами Нордрама, підвищила геополітичне значення Норвегії, не в останню чергу тому, що через неї країна стала провідним постачальником газу на європейський континент.

Іноземні розвідки пильно стежать за війною в Україні і регулярно діляться своїми спостереженнями як з українськими колегами, так і з громадськістю.