В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано

Водночас там підкреслили, що саме Росія має створити умови для змістовних переговорів, інформує ZN.ua.

В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
© pixabay/swandhoefer

Представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що поки зарано говорити про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє ntv.

Гебештрайт зазначив, що інтерес України у тому, щоб не зазнати третього нападу з боку Росії, є цілком зрозумілим. Але наразі рано говорити, яким чином можна гарантувати безпеку України в майбутньому.

Представник уряду додав, що з німецької та західної сторони не бракує бажання говорити, але Росія повинна створити умови для змістовних переговорів.

Досі в німецькому уряді заявляли, що не бачать з російського боку готовності до переговорів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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