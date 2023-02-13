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2023-02-13
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Водночас там підкреслили, що саме Росія має створити умови для змістовних переговорів, інформує
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Представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що поки зарано говорити про гарантії безпеки для України. Про це
Гебештрайт зазначив, що інтерес України у тому, щоб не зазнати третього нападу з боку Росії, є цілком зрозумілим. Але наразі рано говорити, яким чином можна гарантувати безпеку України в майбутньому.
Представник уряду додав, що з німецької та західної сторони не бракує бажання говорити, але Росія повинна створити умови для змістовних переговорів.
Досі в німецькому уряді заявляли, що не бачать з російського боку готовності до переговорів.
Михайло Яровенко, ZN.ua