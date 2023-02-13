В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано

Представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що поки зарано говорити про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє ntv.

Гебештрайт зазначив, що інтерес України у тому, щоб не зазнати третього нападу з боку Росії, є цілком зрозумілим. Але наразі рано говорити, яким чином можна гарантувати безпеку України в майбутньому.

Представник уряду додав, що з німецької та західної сторони не бракує бажання говорити, але Росія повинна створити умови для змістовних переговорів.

Досі в німецькому уряді заявляли, що не бачать з російського боку готовності до переговорів.