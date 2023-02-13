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2023-02-13
Боїться бути ліквідованим: Путін все частіше пересувається бронепоїздом
"Після початку війни, в лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо, щоб дістатися до своєї резиденції на Валдаї", інформує
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Президент Росії Владімір Путін став все частіше користуватися броньованим поїздом. Це зумовлено страхом російського диктатора бути ліквідованим. Про це
"В поїздках на далекі відстані російський президент переважно віддавав перевагу користуванню бортами льотного спецзагону Росії. Так було донедавна. Але в серпні-вересні 2021 року Путін пересів на бронепоїзд", — зазначають журналісти.
Михайло Яровенко, ZN.ua