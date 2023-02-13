Боїться бути ліквідованим: Путін все частіше пересувається бронепоїздом

"Після початку війни, в лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо, щоб дістатися до своєї резиденції на Валдаї", інформує ZN.ua.

Боїться бути ліквідованим: Путін все частіше пересувається бронепоїздом
© depositphotos / studioflara

Президент Росії Владімір Путін став все частіше користуватися броньованим поїздом. Це зумовлено страхом російського диктатора бути ліквідованим. Про це йдеться у розслідуванні "Центру "Досьє".

"В поїздках на далекі відстані російський президент переважно віддавав перевагу користуванню бортами льотного спецзагону Росії. Так було донедавна. Але в серпні-вересні 2021 року Путін пересів на бронепоїзд", — зазначають журналісти.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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