Боїться бути ліквідованим: Путін все частіше пересувається бронепоїздом

Президент Росії Владімір Путін став все частіше користуватися броньованим поїздом. Це зумовлено страхом російського диктатора бути ліквідованим. Про це йдеться у розслідуванні "Центру "Досьє".

"В поїздках на далекі відстані російський президент переважно віддавав перевагу користуванню бортами льотного спецзагону Росії. Так було донедавна. Але в серпні-вересні 2021 року Путін пересів на бронепоїзд", — зазначають журналісти.