Міст між Бахмутом та Костянтинівкою підірвано: фото та відео

Автомобільний міст через канал "Сіверський Донець-Донбас" на автодорозі Костянтинівка-Бахмут, розташований на захід від села Іванівське, підірвано, інформує Апостроф.

Про це повідомив Східний Варіант.

"ТРАСА Т0504 — Для запобігання непередбаченим ситуаціям було підірвано автомобільний міст через канал "Сіверський Донець-Донбас" на автодорозі Костянтинівка-Бахмут, розташований на захід від села Іванівське. Бої в Іванівському лісі. Без змін", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною дорогою до міста залишається "західна" траса, яка йде через Часів Яр.

Біля дороги на Костянтинівку вже тривають бої. Так само, як і біля траси на Слов'янськ на північний захід від Бахмута.

Генштабі поки що офіційно інформацію про підрив мосту не прокоментували.


Інна Погрібна, Апостроф





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