Над США збили черговий літаючий об'єкт – Пентагон

Винищувач F-16 американських ВПС збив черговий літаючий об'єкт над США , який ширяв у небі над озером Гурон на кордоні з Канадою. Про це заявив речник Пентагону Пет райдер.

За словами Райдера, об'єкт не оцінювався як несучий воєнну загрозу чомусь на землі, проте представляв загрозу безпеці польотів. Також, за словами представника Міноборони США , він мав "потенційні можливості для ведення спостереження".

Генерал додав, що об'єкт виявили вранці 12 лютого і за ним велося "візуальне та радіолокаційне стеження".