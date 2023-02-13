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2023-02-13
Над США збили черговий літаючий об'єкт – Пентагон
Це вже четвертий такий об'єкт, який збивають над США та Канадою останнім часом, інформує
© Lockheed Martin
Винищувач F-16 американських ВПС збив черговий літаючий об'єкт над США, який ширяв у небі над озером Гурон на кордоні з Канадою. Про це
За словами Райдера, об'єкт не оцінювався як несучий воєнну загрозу чомусь на землі, проте представляв загрозу безпеці польотів. Також, за словами представника Міноборони США, він мав "потенційні можливості для ведення спостереження".
Генерал додав, що об'єкт виявили вранці 12 лютого і за ним велося "візуальне та радіолокаційне стеження".
Цей об'єкт став уже четвертим збитим над територіями США та Канади.
Богдан Затула, ZN.ua