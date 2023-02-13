Столтенберг: Ми вже бачимо початок російського наступу
Тому альянс намагатиметься прискорити поставку боєприпасів, інформує
У НАТО вже зафіксували початок нового російського наступу в Україні,
“Реальність така, що ми вже бачимо початок нового російського наступу”, - сказав він.
За словами Столтенберга, президент РФ Владімір Путін надсилає «тисячі й тисячі військ», погоджуючись на «дуже високу кількість втрат» і несучи «великі втрати», але чинить тиск на українців.
«Те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю», – зазначив генсек НАТО та додав, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб захід постачав Україні більше зброї і якнайшвидше.
“Чим швидше Київ буде забезпечений зброєю, боєприпасами та запчастинами, паливом, тим більше життів можна буде врятувати”, - додав він.