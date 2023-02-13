Столтенберг: Ми вже бачимо початок російського наступу

Тому альянс намагатиметься прискорити поставку боєприпасів, інформує ZN.ua.

Столтенберг: Ми вже бачимо початок російського наступу
© NATO/Flickr

У НАТО вже зафіксували початок нового російського наступу в Україні, заявив під час пресконференції у понеділок, 13 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Реальність така, що ми вже бачимо початок нового російського наступу”, - сказав він.

За словами Столтенберга, президент РФ Владімір Путін надсилає «тисячі й тисячі військ», погоджуючись на «дуже високу кількість втрат» і несучи «великі втрати», але чинить тиск на українців.

«Те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю», – зазначив генсек НАТО та додав, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб захід постачав Україні більше зброї і якнайшвидше.

“Чим швидше Київ буде забезпечений зброєю, боєприпасами та запчастинами, паливом, тим більше життів можна буде врятувати”, - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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