Міністр закордонних справ Угорщини їде до Білорусі "говорити про мир"

Попри те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського до угорського прем’єра Віктора Орбана відвідати Київ залишилася без відповіді, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто приїхав до столиці Білорусі, щоб «продемонструвати свою мирну позицію» щодо війни, яку розв’язала Росія на території України. Про це він написав у своєму Facebook.

Як зазначив Сійрято, Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства діятимуть заради миру якнайшвидше та "уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни".

"Війна в Україні загострюється, через бойові дії гине все більше людей. Людські життя необхідно рятувати зараз, а це можна зробити лише з миром", — сказав угорський очільник МЗС.

"Це мирна позиція, яку я буду займати на переговорах у Мінську сьогодні. Очевидно, що багато хто буде атакувати візит, але наша позиція чітка: канали комунікації повинні бути відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б не зміг донести послання заклику до миру", — додав він.