НАТО планує збільшити виробництво боєприпасів – Столтенберг

НАТО планує збільшити виробництво боєприпасів – Столтенберг
© NATO/Flickr

Північноатлантичний альянс буде надавати швидку допомогу Україні, щоб вона змогла відповісти на спроби Росії вдатись до наступу, надасть зброю, боєприпаси та намагатиметься зробити так швидко, як це можливо, заявив під час пресконференції у понеділок, 13 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, нинішня стадія війни в Україні – це “війна логістики”. Саме тому техніку та боєприпаси Києву. слід передавати максимально швидко. Зокрема це питання будуть обговорювати на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі “Рамштайн” 14-15 лютого.

Водночас Столтенберг заявив, що постачання боєприпасів в Україну в рази перевищує можливості їх виробництва, тому альянс має його розширити.

“Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість. … Тому нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у наші виробничі потужності”, - сказав він.

При цьому генсек НАТО наголосив, що альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, інформує ZN.ua.


Ірина Знась, ZN.ua





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