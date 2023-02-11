Жителі окупованих територій саботують паспортизацію росіян — ЦНС
Окупанти насаджують паспортизацію всіма способами.
Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області знайшли нові способи ігнорувати паспортизацію російських загарбників. Про це
Окупанти насаджують паспортизацію всіма способами. Зокрема лише наявність паспорта РФ може дати право на отримання соціальної допомоги в умовах, коли українські виплати заблоковані. А відсутність російського паспорта створює додаткові проблеми на блокпостах загарбників.
Однак, як зазначають в ЦНС, навіть в таких умовах жителі тимчасово окупованих територій не поспішають отримувати паспорт РФ.
«Так, головне стати в електронну чергу й пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатись в чергу й так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт», - пояснили в Центрі.
В ЦНС також нагадали, що в тимчасово окупованих районах Луганської області загарбники змушують українських вчителів отримувати російські паспорти. Зокрема, всім вчителям, які залишилися працювати на тимчасово окупованих територіях, повідомили, що їх звільнять, якщо вони не отримають паспорт РФ. При цьому, вчителі повинні написати заяву на відмову від громадянства України, попри те, що в Росії дозволено мати два паспорти.