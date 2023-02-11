Жителі окупованих територій саботують паспортизацію росіян — ЦНС

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області знайшли нові способи ігнорувати паспортизацію російських загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти насаджують паспортизацію всіма способами. Зокрема лише наявність паспорта РФ може дати право на отримання соціальної допомоги в умовах, коли українські виплати заблоковані. А відсутність російського паспорта створює додаткові проблеми на блокпостах загарбників.

Однак, як зазначають в ЦНС, навіть в таких умовах жителі тимчасово окупованих територій не поспішають отримувати паспорт РФ .

«Так, головне стати в електронну чергу й пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатись в чергу й так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт», - пояснили в Центрі.