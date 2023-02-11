Путін програв енергетичну війну — Financial Times

Російський президент Владімір Путін програв енергетичну війну і найгірші європейські газова та енергетична криза минули. У цьому переконаний П’єр Андюран, один з найефективніших світових трейдерів у цьому секторі. Андюран, чиї інвестиційні-фонди зосереджені в галузі енергетики, і в останні три роки, під час пандемії коронавірусу, отримали чималі прибутки, говорить, що закрив усі свої проєкти на ринках природного газу, оскільки минулорічний сплеск цін до рекордних рівнів навряд чи повториться, адже Європа швидко навчиться жити без російського газу.

Значне скорочення експорту російського газу у відповідь на підтримку України Заходом призвело до того, що в серпні європейська базова ціна перевищила 300 євро за мегават-годину, що більш, ніж удесятеро перевищує звичайний рівень. Але в останні місяці ціна знову впала приблизно до 50 євро/МВт-год — все ще високий історичний показник, але набагато більш керований для європейських економік, які наразі переживають кризу вартості життя.

«Я думаю, що Путін програв енергетичну війну. Дуже високі ціни на природний газ і електроенергію в Європі стали надзвичайно шкідливо для світової економіки, але тепер вони повернулися до більш розумного рівня», — розповів Андюран в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, якщо ціна на газ стабілізується, хвилювань щодо інфляції та зростання відсоткових ставок значно помешає. У Європи більше немає страху перед енергетичною кризою.

«Тепер, коли Європа звикає жити без російського газу, навіщо їм повертатися до нього?», — додав він.

Якщо все так, як говорить Андюран, тоді це означає кінець однієї з найприбутковіших сфер інфестфондів за останні роки. Деякі з них отримали значні прибутки від стрімкого зростання європейських цін на газ після того, як Росія почала скорочувати поставки до Європи в 2021 році, а потім скоротила експорт після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Андюран, чия фірма Andurand Capital керує активами на суму 1,4 мільярда доларів, зафіксував, що його фонд Commodities Discretionary Enhanced отримав близько 650 %з початку 2020 року і до кінця 2022. Колишній енергетичний трейдер Goldman Sachs і Vitol зробив собі ім'я, передбачивши великі зміни у сфері нафти та інших енергетичних товарів за останні два десятиліття, включно з падінням цін на нафту на ранніх стадіях пандемії коронавірусу.