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2023-02-11
Окупанти депортували понад 16,2 тисячі українських дітей
307 дітей вдалося повернути в Україну.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти депортували 16 207 українських дітей. 307 дітей вдалося повернути. Про це
Крім того, станом на 10 лютого 2023 року в Україні вважаються зниклими – 346 дітей, знайденими – 9 627.
За даними Офісу генпрокурора, більше ніж 1 383 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 922 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Офіс омбудсмана
Анастасія Гурін, ZN.ua