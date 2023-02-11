Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР

Санкції стосуються незаконної кібердіяльності Північної Кореї, інформує ZN.ua.

Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР
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Південна Корея оголосила про санкції проти Північної Кореї у відповідь на крадіжку криптовалюти та іншу незаконну кібердіяльність Пхеньяна. Про це повідомляє Yonhap.

Південна Корея вирішила запровадити власні санкції проти чотирьох північнокорейських технічних експертів і семи організацій Головного розвідувального управління (RGB), військової розвідки країни, причетних до крадіжки криптовалюти і кібератак, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

КНДР підозрюють у крадіжці криптовалюти для фінансування ядерної та ракетної програм, які, очевидно, розвиваються. Згідно з доповіддю Ради Безпеки ООН, Північну Корею звинувачують у крадіжці криптовалюти на суму 400 мільйонів доларів у 2021 році.

Нові санкції Сеула стали першими незалежними обмеженнями з боку Південної Кореї проти КНДР у сфері незаконної кібердіяльності.

До «чорного списку» потрапили Пак Джин Хьок — програміст підприємства Chosun Expo, який брав участь у кібератаці на Sony Pictures Entertainment у листопаді 2014 року, і Сонг Рим — розробник програмного забезпечення з Hapjanggang Trading Corp, який поширював фішингові програми для смартфонів.

Серед організацій, що потрапили під санкції, Lazarus Group, яка викрала майже 620 мільйонів доларів США з онлайн-гри Axie Infinity в одному з найбільших випадків кібер-крадіжки у 2022 році, а також Bluenoroff та Andariel.

У Міністерстві заявили, що санкції, як очікується, привернуть увагу до ризиків торгівлі з тими, хто потрапив до чорного списку, і підвищать обізнаність міжнародного співтовариства.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Чжин раніше цього місяця повідомив, що Сеул і Вашингтон працюватимуть над тим, щоб «закрити лазівки» в резолюціях Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї і перекрити незаконні потоки доходів Пхеньяна шляхом протидії його незаконній кібердіяльності.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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