Країна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр Словаччини

Очільник уряду Словаччини Едуард Гегер після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна «зробить усе можливе», щоб наша держава отримала винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє TASR.

Під час зустрічі Зеленський офіційно попросив Словаччину надати Україні винищувачі МіГ-29 для захисту від російської агресії. На це Гегер відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб задовольнити це прохання.

Інших подробиць зустрічі президента України та прем’єра Словаччини наразі не наводиться.