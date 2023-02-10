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2023-02-10
Країна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр Словаччини
Бойові літаки значно збільшать перевагу України у небі, інформує
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
Очільник уряду Словаччини Едуард Гегер після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна «зробить усе можливе», щоб наша держава отримала винищувачі МіГ-29. Про це
Під час зустрічі Зеленський офіційно попросив Словаччину надати Україні винищувачі МіГ-29 для захисту від російської агресії. На це Гегер відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб задовольнити це прохання.
Інших подробиць зустрічі президента України та прем’єра Словаччини наразі не наводиться.
Михайло Яровенко, ZN.ua