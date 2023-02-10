Країна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр Словаччини

Бойові літаки значно збільшать перевагу України у небі, інформує ZN.ua.

Країна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр Словаччини
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Очільник уряду Словаччини Едуард Гегер після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна «зробить усе можливе», щоб наша держава отримала винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє TASR.

Під час зустрічі Зеленський офіційно попросив Словаччину надати Україні винищувачі МіГ-29 для захисту від російської агресії. На це Гегер відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб задовольнити це прохання.

Інших подробиць зустрічі президента України та прем’єра Словаччини наразі не наводиться.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Блок рекламы


Похожие новости
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Україна узгоджує зі США більшість ударів з використанням передових американських систем – WPУкраїна узгоджує зі США більшість ударів з використанням передових американських систем – WP
За оцінками ВООЗ, наразі кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад через війнуЗа оцінками ВООЗ, наразі кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад через війну
В Україні створять систему менторів для ветеранівВ Україні створять систему менторів для ветеранів
Литва надасть Україні 36 ЗРК для боротьби з іранськими дронамиЛитва надасть Україні 36 ЗРК для боротьби з іранськими дронами
Росія приховує свої втрати в Україні: озвучено реальну кількість загиблихРосія приховує свої втрати в Україні: озвучено реальну кількість загиблих
CNN: Іран постачає Росії безпілотники зі зміненими боєголовками, щоб збільшити руйнування в УкраїніCNN: Іран постачає Росії безпілотники зі зміненими боєголовками, щоб збільшити руйнування в Україні
Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами – фон дер ЛяєнУкраїна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами – фон дер Ляєн
Фінляндія, ймовірно, утримається від поставок Україні танків до свого вступу в НАТО – WSJФінляндія, ймовірно, утримається від поставок Україні танків до свого вступу в НАТО – WSJ
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Последние новости
Подгружаем последние новости