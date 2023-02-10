Литва надасть Україні 36 ЗРК для боротьби з іранськими дронами

Також балтійська держава підготувала інструкторів, які тренуватимуть бійців на території України, інформує ZN.ua.

Литва планує відправити Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, що можуть бути використані для збиття дронів-камікадзе іранського виробництва, які російські окупанти запускають по території нашої держави. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на спільному зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим брифінгу в Медіацентрі Україна-Одеса.

За словами Анушаускас, його держава також уже підготувала 15 інструкторів, які зможуть навчати наших військових використовувати ці засоби протиповітряної оборони.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України та готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам", – розповів він.

Резніков, у свою чергу, додав, що під час зустрічі з Анушаускасом обговорювалися наступні пакети військової підтримки від Литви. Одним із пріоритетів буде ППО.

Український міністр також звернув увагу на важливість підготовки білтійською державою саме інструкторів.

"Ми очікуємо, що нам допоможуть системами ППО, які більш технічно можуть боротися проти іранських дронів. Хочу зазначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів", – пояснив Резніков.


Максим Царук, ZN.ua





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