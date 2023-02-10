Словаччина отримає від Німеччини системи ППО, які будуть захищати кордон з Україною

Міноборони Словаччини повідомило, що мова йде про зенітні системи MANTIS, інформує ZN.ua.

Словаччина отримає від Німеччини системи ППО, які будуть захищати кордон з Україною

Словаччина, яка нещодавно передала Україні самохідну артилерійську установку Zuzana 2, отримає від Німеччини системи протиповітряної оборони MANTIS, які захищатимуть східний кордон з Україною. Про це повідомляє The Guardian.

У заяві міністерства оборони країни зазначають, що мова йде про зенітні системи MANTIS, які призначені для захисту від ракетних, мінометних або артилерійських обстрілів. Їх зазвичай розміщують біля військових баз.

"MANTIS посилить захист східного кордону з Україною, який охороняється силами та засобами словацьких збройних сил", – додали у відомтсві.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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