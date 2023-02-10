Байден прокоментував ймовірність візиту до України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував свій візит до Польщі, який раніше підтверджували у канцелярії польського президента. Про це повідомляє «Голос Америки».

"Я ще не прийняв рішення, коли я їду до Польщі або навіть чи точно я їду до Польщі", – зазначив Байден.