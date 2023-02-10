Байден прокоментував ймовірність візиту до України

"Планую відвідати Польщу, але це все".

Байден прокоментував ймовірність візиту до України
© Скріншот з відео

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував свій візит до Польщі, який раніше підтверджували у канцелярії польського президента. Про це повідомляє «Голос Америки».

"Я ще не прийняв рішення, коли я їду до Польщі або навіть чи точно я їду до Польщі", – зазначив Байден.

Водночас, на запитання, чи відвідає він Україну, президент США відповів: "Є ймовірність, що я можу поїхати до Польщі, але це все".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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