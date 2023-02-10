CNN: Іран постачає Росії безпілотники зі зміненими боєголовками, щоб збільшити руйнування в Україні

Експерти виявили, що в іранські боєголовки були додані певні елементи, щоб максимізувати шкоду в якомога більшому радіусі, інформує ZN.ua.

CNN: Іран постачає Росії безпілотники зі зміненими боєголовками, щоб збільшити руйнування в Україні
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Іран модифікує ударні безпілотники, які він постачає Росії, щоб боєголовки, встановлені на них, завдавали максимальну шкоду інфраструктурі в Україні під час ударів.

Про це свідчать результати нового розслідування, які потрапили в руки журналістів CNN. Тегеран передав Москві сотні безпілотників для застосування проти України. Багато з них завдали руйнівні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Безпілотники, а також російські ракети позбавили багатьох українців електроенергії і води в розпал холодних зимових місяців.

Британська організація Conflict Armament Research (CAR) спільно з українськими військовими вивчила боєголовку іранського безпілотника Shahed-131, яка впала в Одеській області в жовтні 2022 року, але не вибухнула. Британські експерти надали свої перші висновки CNN. Склад боєголовки може пояснити, чому російська кампанія зі знищення української енергетичної інфраструктури впродовж останніх кількох місяців була настільки ефективною.


Лесь Димань, ZN.ua





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