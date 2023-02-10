CNN: Іран постачає Росії безпілотники зі зміненими боєголовками, щоб збільшити руйнування в Україні
Експерти виявили, що в іранські боєголовки були додані певні елементи, щоб максимізувати шкоду в якомога більшому радіусі, інформує
Іран модифікує ударні безпілотники, які він постачає Росії, щоб боєголовки, встановлені на них, завдавали максимальну шкоду інфраструктурі в Україні під час ударів.
Про це свідчать результати нового розслідування, які потрапили в руки журналістів
Британська організація Conflict Armament Research (CAR) спільно з українськими військовими вивчила боєголовку іранського безпілотника Shahed-131, яка впала в Одеській області в жовтні 2022 року, але не вибухнула. Британські експерти надали свої перші висновки CNN. Склад боєголовки може пояснити, чому російська кампанія зі знищення української енергетичної інфраструктури впродовж останніх кількох місяців була настільки ефективною.