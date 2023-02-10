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2023-02-10
ЗСУ достроково «звільнили зі служби» ще 730 окупантів: Генштаб повідомив втрати ворога
За добу в росіян також поменшало бойової техніки.
© REUTERS/Maksim Levin
Українці вже 352 доби протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб Збройних Сил України
За практично рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 135740 (+730) одиниць;
- танків – 3258 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 6471 (+3) од.;
- артилерійських систем – 2251 (+7) од.;
- РСЗВ – 463 (+0) од.;
- засобів ППО – 233 (+1) од.;
- літаків – 295 (+0) од;
- гелікоптерів – 286 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3) од.;
- крилатих ракет – 796 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од.;
- спеціальної техніки – 211 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua