ЗСУ достроково «звільнили зі служби» ще 730 окупантів: Генштаб повідомив втрати ворога

За добу в росіян також поменшало бойової техніки.

ЗСУ достроково «звільнили зі служби» ще 730 окупантів: Генштаб повідомив втрати ворога
© REUTERS/Maksim Levin

Українці вже 352 доби протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб Збройних Сил України повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 10 лютого.

За практично рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 135740 (+730) одиниць;
  • танків – 3258 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 6471 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 2251 (+7) од.;
  • РСЗВ – 463 (+0) од.;
  • засобів ППО – 233 (+1) од.;
  • літаків – 295 (+0) од;
  • гелікоптерів – 286 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3) од.;
  • крилатих ракет – 796 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 211 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді», – додали в Генштабі.





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