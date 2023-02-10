Перекосило обличчя: Орбан не аплодував Зеленському перед самітом ЄС, фото та відео

Володимир Зеленський приїхав до Брюсселя на переговори з європейськими політиками, однак, очевидно, один із них не радий бачити українського президента.

Як повідомляє Радіо.Свобода, зустрічі з лідерами країн ЄС будуть "кулуарними", інформує Апостроф.

Політики навіть будуть змушені здати свої телефони.

На них обговорюватимуться далекобійна зброя, винищувачі, а також майбутнє України в Євросоюзі.

Перед початком саміту країн Євросоюзу під час традиційної фотосесії лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан демонстративно не став аплодувати Володимиру Зеленському, закотивши очі вгору.

У той же час, як пише видання Magyar Hirlap, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергель Гуляш заявив, що Угорщина, в принципі, підтримує прийом України до Європейського Союзу, але не ратифікуватиме його, доки Київ не вирішить низку "проблем" угорської меншини на Закарпатті, серед яких українські закони про мову та освіту.


При цьому Гуляш вважає, що у цей час вступ України до НАТО "приведе до світової війни".


"Позиція Угорщини специфічна в одному відношенні: ми не поставляємо зброю через закарпатських угорців й не підтримуємо енергетичні санкції, тому що вони завдають більше шкоди, ніж користі", - заявив керівник апарату Орбана, додавши, що офіційний Будапешт завжди засуджував російську агресію, фінансово підтримував Україну та приймав біженців.

Нагадаємо, як повідомляв "Апостроф", у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, де зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та королем Чарльзом ІІІ для обговорення важливих питань допомоги Сполученого Королівства Україні у війні проти Росії.


Олексій Руденко, Апостроф





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