Орбан пообіцяв продовжити фінансову та гуманітарну підтримку України

"Угорщина також підтримує негайне припинення вогню".

Орбан пообіцяв продовжити фінансову та гуманітарну підтримку України
© Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово відзначався своїми українофобськими висловами, заявив, що його країна продовжуватиме фінансову та гуманітарну підтримку України. Про це віна написав у своєму Twitter.

"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" – зазначив угорський прем’єр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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