Орбан пообіцяв продовжити фінансову та гуманітарну підтримку України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово відзначався своїми українофобськими висловами, заявив, що його країна продовжуватиме фінансову та гуманітарну підтримку України. Про це віна написав у своєму Twitter .

"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" – зазначив угорський прем’єр.