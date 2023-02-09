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2023-02-09
Орбан пообіцяв продовжити фінансову та гуманітарну підтримку України
"Угорщина також підтримує негайне припинення вогню".
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово відзначався своїми українофобськими висловами, заявив, що його країна продовжуватиме фінансову та гуманітарну підтримку України. Про це віна
"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" – зазначив угорський прем’єр.
Михайло Яровенко, ZN.ua