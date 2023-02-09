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2023-02-09
Десятки одиниць техніки та понад 900 окупантів: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Повномасштабна війна з російськими окупантами триває 351-й день, за цей час в нашій країні загинуло вже 135 010 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 910 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 255 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 6 468 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 244 (+8) од,
- РСЗВ – 463 (+2) од,
- засоби ППО ? 232 (+4) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6),
- крилаті ракети ? 796 (+0),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,
- спеціальна техніка ? 211 (+0).
Олена Руденко, Апостроф