Десятки одиниць техніки та понад 900 окупантів: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Повномасштабна війна з російськими окупантами триває 351-й день, за цей час в нашій країні загинуло вже 135 010 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу ліквідовано 910 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,

танків ? 3 255 (+2) од,

бойових броньованих машин ? 6 468 (+10) од,

артилерійських систем – 2 244 (+8) од,

РСЗВ – 463 (+2) од,

засоби ППО ? 232 (+4) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 285 (+0) од,