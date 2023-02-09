РФ підготувала тисячі одиниць техніки для нового наступу на Україну

Йдеться про тисячі танків і бронемашин, а також сотні РСЗВ та літальних апаратів, інформує ZN.ua.

РФ підготували для майбутнього масованого удару по Україні 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як "Град" та "Смерч", 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy.

У матеріалі йдеться про те, що, за оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських окупаційних військ в Україні вже перевищила 300 тисяч осіб.

"Незважаючи на хаотичний характер вербування та недостатню підготовку новобранців, мобілізаційні зусилля, схоже, увінчалися успіхом, оскільки було розгорнуто достатньо військ, щоб зупинити просування України – хоч і з руйнівними втратами для російських військ. [...] Новобранці значно гірше оснащені та навчені, ніж сили на початку вторгнення Москви, відправлені до України у лютому минулого року", – пишуть автори статті.

У Пентагоні вважають, що Москва почала посилати в Україну десятки тисяч військових, щоб компенсувати втрати, зазнані внаслідок тривалих боїв за Бахмут та Соледар.

Українські чиновники очікують, що майбутній наступ РФ зосередиться на східній частині України на тлі активізації бойових дій у Донецькій та Луганській областях.


Богдан Затула, ZN.ua





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