Єнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТО

За менш ніж рік від початку російського вторгнення союзники по НАТО надали Україні допомоги на загальну суму близько $120 млрд. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу, 8 лютого, повідомляє сайт альянсу.

Зокрема Столтенберг сказав, що союзники по НАТО надали Україні близько $120 млрд військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Він відзначив «незамінну роль» США та сказав, що Європа та Канада також активізувалися, надаючи більш ніж половину загальної допомоги. В допомогу він включає не лише зброю, а й прийом біженців.