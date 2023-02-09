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2023-02-09
Єнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТО
Це безпрецедентна допомога, якщо врахувати, що Україна не є членом альянсу, інформує
© Голос Америки (українська служба)
За менш ніж рік від початку російського вторгнення союзники по НАТО надали Україні допомоги на загальну суму близько $120 млрд. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу, 8 лютого,
Зокрема Столтенберг сказав, що союзники по НАТО надали Україні близько $120 млрд військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Він відзначив «незамінну роль» США та сказав, що Європа та Канада також активізувалися, надаючи більш ніж половину загальної допомоги. В допомогу він включає не лише зброю, а й прийом біженців.
Юлія Лавришин, ZN.ua