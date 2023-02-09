Країни G7 обговорюють санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР за допомогу Росії – Bloomberg

G-7 розглядає можливість введення санкцій проти китайських, іранських та північнокорейських компаній за постачання Росії запчастин та технологій військового призначення. Про це повідомляє Bloomberg .

За інформацією агентства, санкції хочуть узгодити до 24 лютого – річниці російського вторгнення на територію України.