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2023-02-09
Країни G7 обговорюють санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР за допомогу Росії – Bloomberg
Їх хочуть узгодити до річниці повномасштабної війни в Україні, інформує
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G-7 розглядає можливість введення санкцій проти китайських, іранських та північнокорейських компаній за постачання Росії запчастин та технологій військового призначення. Про це повідомляє
За інформацією агентства, санкції хочуть узгодити до 24 лютого – річниці російського вторгнення на територію України.
Юлія Лавришин, ZN.ua