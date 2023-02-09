Країни G7 обговорюють санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР за допомогу Росії – Bloomberg

Їх хочуть узгодити до річниці повномасштабної війни в Україні, інформує ZN.ua.

Країни G7 обговорюють санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР за допомогу Росії – Bloomberg
© depositphotos.com

G-7 розглядає можливість введення санкцій проти китайських, іранських та північнокорейських компаній за постачання Росії запчастин та технологій військового призначення. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, санкції хочуть узгодити до 24 лютого – річниці російського вторгнення на територію України.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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