Politico: Посол Китаю хоче, щоб ЄС припинив говорити про «повну перемогу» України у війні

Посол Китаю в ЄС Фу Конг поставив під сумнів заклики Заходу допомогти Україні досягти «повної перемоги» у війні з Росією. Ці його коментарі прозвучали за день до візиту президента Володимира Зеленського в Брюссель.

Також китайський дипломат розкритикував ЄС за «ерозію» його зобов’язань в питанні Тайваню. Він застеріг, щоб «високопосадовці інститутів Євросоюзу» припинили відвідувати Тайбей, - пише Politico .

Провокативні коментарі Фу Конга щодо України і Тайваня, які залишаються в центрі найбільш чутливих геополітичних протиріч між Китаєм і Заходом, прозвучали на тлі підготовки візиту Сі Цзіньпіна в Москву, який анонсував російський уряд. Наполягаючи на тому, що російсько-український «конфлікт» був «неминучою» темою розмови, Фу Конг сказав, що Пекін, зрештою, користується багатогранною «традиційною дружбою» з Москвою.

«Відверто кажучи, ми доволі занепокоєні можливою ескалацією цього конфлікту. І ми не віримо, що лише постачання зброї насправді вирішить проблему», - сказав китайський посол під час події в Центрі європейської політики в Брюсселі.

«Ми занепокоєні тим, що люди говорять про здобуття повної перемоги на полі битви. Ми вважаємо, що правильно було б зайняти місце за столом переговорів», - додав Фу Конг.