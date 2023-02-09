Санкції ЄС проти Росії: у РФ проблеми з виробництвом ковбас та сосисок
Російські виробники не змогли без втрат замінити європейські матеріали та обладнання, інформує
У Росії через санкції, введені Євросоюзом у відповідь на війну в Україні, виник дефіцит оболонки (плівки), яка необхідна для виготовлення всіх видів ковбас та сосисок. Про це пишуть
До введення санкцій цей матеріал постачали сім європейських заводів, які покривали потреби російських виробників.
Уточнюється, що в Росії фіброузну оболонку, в яку упаковують 90% сервелату та сирокопчених ковбас, не виробляють. Тепер її привозять з Китаю за передоплатою або паралельним імпортом, термін поставки досягає 10 місяців. Як результат, витрати виробників на матеріал зросли на 25-70%. У собівартості ковбаси частка оболонки становить 15%.
З огляду на те, що санкції поширюються і на інші матеріали, а також на обладнання, російський бізнес зменшує виробництво, згортає модернізацію та інвестиційні проекти, тобто деградує.