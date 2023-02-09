Санкції ЄС проти Росії: у РФ проблеми з виробництвом ковбас та сосисок

У Росії через санкції, введені Євросоюзом у відповідь на війну в Україні, виник дефіцит оболонки (плівки), яка необхідна для виготовлення всіх видів ковбас та сосисок. Про це пишуть РосЗМІ з посиланням на Національну спілку м'ясопереробників.

До введення санкцій цей матеріал постачали сім європейських заводів, які покривали потреби російських виробників.

Уточнюється, що в Росії фіброузну оболонку, в яку упаковують 90% сервелату та сирокопчених ковбас, не виробляють. Тепер її привозять з Китаю за передоплатою або паралельним імпортом, термін поставки досягає 10 місяців. Як результат, витрати виробників на матеріал зросли на 25-70%. У собівартості ковбаси частка оболонки становить 15%.

З огляду на те, що санкції поширюються і на інші матеріали, а також на обладнання, російський бізнес зменшує виробництво, згортає модернізацію та інвестиційні проекти, тобто деградує.