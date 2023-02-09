Путін «вже втратив Україну» — Байден

Президент США наголосив на важливості підтримки України, інформує ZN.ua.

Путін «вже втратив Україну» — Байден
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Владімір Путін «вже втратив Україну», додавши, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою, повідомляє The Hill.

«У Путіна немає жодного шансу - він вже втратив Україну. Він думав, що якщо вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний привітно його зустріне і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти», - сказав Байден в інтерв'ю PBS NewsHour, додавши, що «нічого з цього не відбувається».

Президент США також зазначив, що НАТО координує свої дії на підтримку України, попри те, що Путін вважає, що це не так.

Коментарі Байдена пролунали після того, як він підкреслив свою підтримку України на тлі російського вторгнення під час промови у Конгресі.

Байден також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що в Україну надходить занадто багато американської допомоги.

Джуді Вудрафф з PBS згадала республіканця Джима Джордана, який запропонував, щоб гроші, витрачені на допомогу Україні, йшли американцям, і Байден голосно розсміявся.

«Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли ... Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись ще?», - сказав президент США.

На запитання про те, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів: «Так, це так».

Перша річниця повномасштабного російського вторгнення виповнюється 24 лютого. З того часу військова допомога США Україні перевищила приблизно 28 мільярдів доларів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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