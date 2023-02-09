Росія погрожує Британії «військовими та політичними наслідками» в разі надання Києву літаків

В посольстві РФ в Лондоні заявили, шо Росія «знайде, чим відповісти», інформує ZN.ua.

Росія погрожує Британії «військовими та політичними наслідками» в разі надання Києву літаків
© Lockheed Martin

Посольство Росії в Лондоні застерегло Сполучене Королівство від надання Україні винищувачів, заявивши, що такий крок матиме «військові та політичні наслідки» для всього світу. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Я хотів би нагадати офіційним особам у Лондоні: такий сценарій, як «криваві жнива» наступної хвилі ескалації, а також військові та політичні наслідки, що виникли в результаті цього для європейського континенту та всього світу, ляжуть тягарем на совісті Британії», - повідомили в посольстві.

Там також наголосили, що «Росія знайде, чим відповісти на будь-які недружні кроки британської сторони».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Блок рекламы


Похожие новости
Мер Парижа Анн Ідальго виступила у Київській мерії іі заявила про небажання бачити росіян на олімпіаді в Парижі - КличкоМер Парижа Анн Ідальго виступила у Київській мерії іі заявила про небажання бачити росіян на олімпіаді в Парижі - Кличко
Зеленський таки переконав Шольца та Макрона щодо ракет та літаків для України — BildЗеленський таки переконав Шольца та Макрона щодо ракет та літаків для України — Bild
NYT: Велика Британія могла б передати Україні 30 літаків Eurofighter TyphoonNYT: Велика Британія могла б передати Україні 30 літаків Eurofighter Typhoon
Росія втратила у війні проти України понад 20 генералів — розвідка ЯпоніїРосія втратила у війні проти України понад 20 генералів — розвідка Японії
Росія розпадеться на 5 частин: меми та фотожаби на візит Зеленського до БританіїРосія розпадеться на 5 частин: меми та фотожаби на візит Зеленського до Британії
Лубінець розповів, як Росія затягує обмін військовополоненимиЛубінець розповів, як Росія затягує обмін військовополоненими
Мер Мелітополя повідомив, що росіяни посилили у місті примусову паспортизаціюМер Мелітополя повідомив, що росіяни посилили у місті примусову паспортизацію
Росіяни погрожують фільтраційними заходами українцям на окупованих територіяхРосіяни погрожують фільтраційними заходами українцям на окупованих територіях
Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром та королем Великобританії: фото, відео та всі подробиціЗустріч Зеленського з прем'єр-міністром та королем Великобританії: фото, відео та всі подробиці
Німеччина допомогла Києву комунальною технікою, а Данія - генераторами - Віталій КличкоНімеччина допомогла Києву комунальною технікою, а Данія - генераторами - Віталій Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости