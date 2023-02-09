Росія погрожує Британії «військовими та політичними наслідками» в разі надання Києву літаків

Посольство Росії в Лондоні застерегло Сполучене Королівство від надання Україні винищувачів, заявивши, що такий крок матиме «військові та політичні наслідки» для всього світу. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Я хотів би нагадати офіційним особам у Лондоні: такий сценарій, як «криваві жнива» наступної хвилі ескалації, а також військові та політичні наслідки, що виникли в результаті цього для європейського континенту та всього світу, ляжуть тягарем на совісті Британії», - повідомили в посольстві.

Там також наголосили, що «Росія знайде, чим відповісти на будь-які недружні кроки британської сторони».