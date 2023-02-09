У парламенті Швеції ухвалили допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів

Надання такої суми потребувало внесення поправок до бюджету країни, інформує ZN.ua.

У парламенті Швеції ухвалили допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів

Шведський парламент – Риксдаг підтримав ініціативу уряду і ухвалив внесення змін до бюджету внаслідок яких Україна отримає пакет допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів). В межах цієї допомоги Україна, зокрема, отримає раніше анонсовані БМП CV-90. Про це повідомляє Європейська правда.

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90.

Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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