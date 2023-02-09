Австрія потрапила у скандал через вивезення українських дітей до Росії: що відомо

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про вихід зі складу Європейського інституту омбудсмена. Причиною став скандал із незаконним вивезенням з Австрії до Росії двох українських дітей представником цієї організації, інформує Апостроф .

Про це посадовець розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зробив це доктор Йозеф Зігеле, генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмена Тіроля.

У зв'язку з цим на знак протесту він надіслав терміновий лист членам Європейського інституту омбудсмена про вихід із об'єднання.

"Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту омбудсмена (ЄІО)" вивіз на територію рф", - пояснив він.

Австрійська влада почала розслідувати дії Зігеле. Йдеться про порушення статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які забороняють здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та покладають на окупаційну державу обов’язок вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їхніх сімейних зв’язків.

"Також насильницька передача дітей однієї групи в іншу, є однією з ознак геноциду згідно зі статтею II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”, - наголосив він.

При цьому у Європейському інституті омбудсмена його прохання провести внутрішнє розслідування та застосувати відповідні санкції до Зігеле проігнорували.

Такі дії шкодять національним інтересам України тоді, коли триває повномасштабна війна. Тому закликав колег-членів інституту розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту омбудсмена та засудити дії його керівництва.