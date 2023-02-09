Британія сподівається на перемогу України цього року — Сунак

Це мета Королівства, для здійснення якої там і прийняли рішення про розширення навчань для наших військових, інформує ZN.ua.

Під час візитку президента України Володимира Зеленського у Лондон прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна підтримуватиме Київ аж до поразки російських окупантів на полі бою. Під час традиційної години запитань до уряду він зазначив, що Британія - провідний європейський союзник нашої держави в НАТО, планує збільшувати фінансування збройних сил.

Ба більше, Британія єдина у підтримці України незалежно від внутрішніх політичних розбіжностей. Далі країна діятиме "як єдиний парламент і єдине Сполучене Королівство", пообіцяв він.

Сунак додав, що мета країни - перемога України цього року на полі бою. Він зазначив, що російська агресія "не може і не буде продовжуватися". Для цього Лондон і нарощує військову підтримку України, розширюючи навчання для наших військових.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну воєнну перемогу на полі бою цього року", — підтвердив Сунак.

Він згадав і про "жахливі воєнні злочини" окупантів.

"Британія пишається тим, що продемонструвала лідерство у фінансовій та технічній підтримці Міжнародного кримінального суду у притягненні до відповідальності російських військових злочинців", - сказав прем'єр, додавши, що він сподівається, що перші звинувачення будуть вже скоро.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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