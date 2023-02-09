Британія сподівається на перемогу України цього року — Сунак
Це мета Королівства, для здійснення якої там і прийняли рішення про розширення навчань для наших військових, інформує
Під час візитку президента України Володимира Зеленського у Лондон прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна підтримуватиме Київ аж до поразки російських окупантів на полі бою. Під час традиційної години запитань до уряду він
Ба більше, Британія єдина у підтримці України незалежно від внутрішніх політичних розбіжностей. Далі країна діятиме "як єдиний парламент і єдине Сполучене Королівство", пообіцяв він.
Сунак додав, що мета країни - перемога України цього року на полі бою. Він зазначив, що російська агресія "не може і не буде продовжуватися". Для цього Лондон і нарощує військову підтримку України, розширюючи навчання для наших військових.
"Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну воєнну перемогу на полі бою цього року", — підтвердив Сунак.
Він згадав і про "жахливі воєнні злочини" окупантів.
"Британія пишається тим, що продемонструвала лідерство у фінансовій та технічній підтримці Міжнародного кримінального суду у притягненні до відповідальності російських військових злочинців", - сказав прем'єр, додавши, що він сподівається, що перші звинувачення будуть вже скоро.