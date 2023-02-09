Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром та королем Великобританії: фото, відео та всі подробиці

У середу, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський вирушив до Великобританії для зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і українськими військовими, які проходять підготовку.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Апостроф.

Глава держави висловив подяку британському народу та особисто Ріші Сунаку за всебічну підтримку України у протидії російській агресії, наголосивши, що Сполучене Королівство є надійним партнером та другом, який став одним із світових лідерів у допомозі українській державі.

"Дякую за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну", - сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував прем'єр-міністра Великобританії про ситуацію на фронті та ключові потреби Збройних Сил у озброєнні та військовій техніці.

Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання Україною необхідної зброї від союзників для того, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі тимчасово окуповані українські території.

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Великобританії, можливість залучення британської сторони до повоєнного відновлення нашої країни, а також низку інших перспективних проектів.

Крім того, обговорювалося питання про недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Після цього Зеленський прибув Вестмінстерський палац для зустрічі з чинним Королем Великобританії Карлом III. Також український президент виступить перед британським парламентом.


Олексій Руденко, Апостроф





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