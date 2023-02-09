FT: Захід вже переступив через свої «червоні лінії» в постачанні зброї Україні, чи зробить він це з F-16?

Американські чиновники не виключають, що Україна, зрештою, може отримати винищувачі, але поки є низка причин, чому Вашингтон не готовий їх передати, інформує ZN.ua.

FT: Захід вже переступив через свої «червоні лінії» в постачанні зброї Україні, чи зробить він це з F-16?
© Lockheed Martin

Союзники Києва неодноразово переступали через свої «червоні лінії» в питанні постачання зброї. Але майже через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну занепокоєння США і Європи щодо російської ескалації суттєво не змінилися і нависають над подальшими рішеннями включно з відправкою винищувачів.

США і їхні партнери передали багато систем, які до того навіть не розглядалися. Нещодавно вони схвалили передачу танків, а також керованих ракет для HIMARS і систем ППО Patriot.

«Серед західних чиновників зростає консенсус, що час зараз на боці Росії. І в України є вузьке вікно можливостей для початку контрнаступу навесні. Це змушує союзників об’єднатися, щоб швидше відправити важке озброєння на зразок танків, БМП і далекобійних систем. Ще один доказ зміни в мисленні з’явився минулого тижня, коли США оголосили про відправку «розумних» бомб GLSDB, які стануть найбільш далекобійними боєприпасами, переданими Києву досі», - пише Financial Times.

Постійний перетин накреслених для себе ж меж відображає зміни в українських потребах на полі бою, а не в оцінках союзників щодо ескалаційної загрози, - сказали Financial Times західні чиновники і аналітики.

«Хід війни був більш фундаментальним чинником, який визначав ескалаційний ризик з боку Росії. Ми бачили, що занепокоєння щодо ескалації були найбільш гострими в моменти найбільшої уразливості росіян, а не через роботу нової зброї», - пояснив політолог з RAND Corp Семюел Чарап.


Лесь Димань, ZN.ua





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