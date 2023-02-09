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2023-02-09
Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого
Також окупанти вчора залишилися без восьми артсистем.
© Минобороны РоSSии/t.me
Учора ЗСУ ліквідували 910 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 135 010 "двохсотих". Про це пише
Загальні втрати ворога станом на 9 лютого:
- танків ? 3255 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 6468 (+10) од,
- артилерійських систем – 2244 (+8) од,
- РСЗВ – 463 (+2) од,
- засоби ППО ? 232 (+4) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),
- крилаті ракети ? 796 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од,
- спеціальна техніка / special equipment ? 211 (+0).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua