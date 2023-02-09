Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого

Також окупанти вчора залишилися без восьми артсистем.

Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого
© Минобороны РоSSии/t.me

Учора ЗСУ ліквідували 910 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 135 010 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 9 лютого:

  • танків ? 3255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 6468 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2244 (+8) од,
  • РСЗВ – 463 (+2) од,
  • засоби ППО ? 232 (+4) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),
  • крилаті ракети ? 796 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ? 211 (+0).


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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