Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого

Учора ЗСУ ліквідували 910 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 135 010 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 9 лютого: