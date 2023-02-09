Путін переконаний, що у війні час на його боці — розвідка Естонії

Глава Кремля тягне час, вважаючи, що Україна і Захід будуть виснажені раніше, ніж РФ, інформує ZN.ua.

Путін переконаний, що у війні час на його боці — розвідка Естонії
© Офіційний сайт Кремля

Російський президент Владімір Путін переконаний, що у війні проти України час на його боці, оскільки він продовжує вторгнення, маючи в розпорядженні достатньо ресурсів для підживлення своєї військової машини. Про це у звіті повідомила Служба зовнішньої розвідки Естонії, пише Bloomberg.

У звіті зазначається, що, хоча РФ навряд чи досягне «якісного стрибка» у своїй здатності вести війну, Путін не зупиниться, попри невдачі в перший рік вторгнення. Ключовим фактором для нього є ослаблення підтримки України з боку союзників, таких як США і НАТО.

«Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід будуть виснажені раніше, ніж Росія», - йдеться в доповіді.

Глава Кремля думає, що може за допомогою бомбардувань змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Навіть попри те, що російські військові стратеги були захоплені зненацька здатністю України захищати себе, а також масштабами санкцій США і ЄС, уряд Путіна не виявляє жодних ознак слабкості і здатний розгорнути інструменти «пропагандистського імперіалізму», вважає розвідка Естонії.

Російська еліта все більше стурбована тим, що Путін «з'їхав з глузду, але більшості з них не вистачає мужності зробити реальні кроки до змін», йдеться у звіті.

У потенційній постпутінській Росії не існує жодного значного угруповання, яке б сповідувало демократичні цінності. Натомість за владу борються «радикальні» групи. Серед них Євгєній Пригожин, який очолює найманців «Вагнера» і глава бойовиків у Чечні Рамзан Кадиров.

Естонські розвідники назвали авторитарний режим Путіна «Радянським Союзом 2.0», де «на горизонті не видно нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина» — посилання на останнього радянського лідера, який прагнув лібералізувати комуністичну державу, і першого демократично обраного російського лідера.

Естонська розвідка стурбована тим, що вторгнення РФ в Україну підвищило ризик військового конфлікту в країнах Балтії, оскільки подальша мобілізація і заплановані масштабні російські військові навчання пізніше цього року, як очікується, посилять напруженість на східному фланзі НАТО.

Розглядаючи країни Балтії як найбільш вразливий регіон НАТО, Росія з великою ймовірністю надасть пріоритет відновленню своїх збройних сил поблизу Естонії, що може зайняти до чотирьох років.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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