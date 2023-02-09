Чехія допомагатиме Україні виробляти бронетехніку

Державний концерн «Укроборонпром» і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ домовилися про виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

Двосторонні угоди з конкретним планом-графіком їх реалізації підписали 6 лютого, повідомили в компанії.

Домовленості з VOP CZ є частиною угоди про створення спільного оборонного кластера з Чеською Республікою, яку Укроборонпром та AMOS уклали наприкінці минулого року. Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

В “Укроборонпромі” зазначили, що поглиблення партнерства з Чеською Республікою в оборонній галузі сприятиме глибшій інтеграції України в ОПК Північноатлантичного альянсу. Відомо, що на сьогодні концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з понад десятьма країнами-членами НАТО.