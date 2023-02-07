Рада призначила Малюка очільником СБУ
Василь Малюк не один рік працював в українській спецслужбі, інформує
Верховна Рада призначила очільником Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього виконував обов’язки глави спецслужби, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За таке рішення проголосували 324 депутати.
Малюк у 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях української спецслужби він обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У січні 2020 року Малюк перейшов до Центрального управління Служби безпеки. Там він обійняв посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У березні того ж року Малюка призначили першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У липні 2021 року президент Володимир Зеленський звільнив Малюка із вказаної вище посади.
За тиждень до повномасштабного вторгнення РФ Василь Малюк став заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Однак, вже у березні 2022 року його повернули до СБУ – він вдруге став заступником голови спецслужби.
Після відсторонення Івана Баканова від посади очільника СБУ у липні 2022 року, Малюк почав виконувати обов’язки глава спецслужби.
Василь Малюк є учасником бойових дій, має відзнаку президента «За участь в Антитерористичній операції», нагрудні знаки СБУ «За відвагу» і «За доблесть» та нагородну вогнепальну зброю. У березні 2022 року отримав військове звання «бригадний генерал».