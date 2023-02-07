Рада призначила Малюка очільником СБУ

Василь Малюк не один рік працював в українській спецслужбі, інформує ZN.ua.

Рада призначила Малюка очільником СБУ
© СБУ

Верховна Рада призначила очільником Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього виконував обов’язки глави спецслужби, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За таке рішення проголосували 324 депутати.

Малюк у 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях української спецслужби він обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У січні 2020 року Малюк перейшов до Центрального управління Служби безпеки. Там він обійняв посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У березні того ж року Малюка призначили першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У липні 2021 року президент Володимир Зеленський звільнив Малюка із вказаної вище посади.

За тиждень до повномасштабного вторгнення РФ Василь Малюк став заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Однак, вже у березні 2022 року його повернули до СБУ – він вдруге став заступником голови спецслужби.

Після відсторонення Івана Баканова від посади очільника СБУ у липні 2022 року, Малюк почав виконувати обов’язки глава спецслужби.

Василь Малюк є учасником бойових дій, має відзнаку президента «За участь в Антитерористичній операції», нагрудні знаки СБУ «За відвагу» і «За доблесть» та нагородну вогнепальну зброю. У березні 2022 року отримав військове звання «бригадний генерал».





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