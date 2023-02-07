Що сприяло Москві в закупівлях компонентів для ударних дронів в Ірану – версія ISW

82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 і Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми та інші компоненти зі США – попри обмеження контролю над експортом таких компонентів до Ірану, інформує ZN.ua.

Що сприяло Москві в закупівлях компонентів для ударних дронів в Ірану – версія ISW
© Радио Свобода

Невдачі західних санкцій проти поставок компонентів зброї в Іран, ймовірно, сприяли здатності Росії обійти ці санкції та придбати в Тегерана компоненти для бойових безпілотників, вважають в Інституті дослідження війни.

Днями офіційні особи США заявили, що Росія та Іран реалізують плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотників на російській території, це вже другий такого роду фактично інтернаціональний завод з виробництва безпілотників. У травні 2022 року Іран відкрив завод з виробництва безпілотників у Таджикистані – державі-члені Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і кандидаті на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Росія може використовувати свої значні економічні зв’язки з Таджикистаном через ОДКБ і ЄАЕС для відмивання компонентів безпілотників або закупівлі виготовлених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.

Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) у листопаді 2022 року повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 і Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти зі США, незважаючи на високий рівень імпорту та обмеження контролю над експортом таких компонентів до Ірану. CAR також зазначив, що збиті безпілотники містили передові технологічні можливості та мають «значний стрибок у можливостях» порівняно з іншими системами, які раніше спостерігалися на Близькому Сході.

Більшість виготовлених на Заході компонентів збитих іранських безпілотників були виготовлені між 2020 і 2021 роками, після закінчення терміну дії санкцій Ради Безпеки ООН щодо важкого озброєння проти Ірану в 2020 році.[40] Більшість західних компаній, чиї компоненти були знайдені у збитих іранських безпілотниках в Україні, заперечували прямі продажі компонентів Росії, Ірану чи Білорусі з початку війни.

Однак представник швейцарської компанії-виробника зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб’ютори компонентів зброї не продають компоненти суб’єктам, які перебувають під санкціями, маючи на увазі, що Росія, Іран чи інші країни, під які потрапили санкції, можуть використовувати лазівки, що дозволяють їм придбати західні виробляв компоненти зброї через проксі-акторів.


Оксана Коваль, ZN.ua





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