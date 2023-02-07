У РФ хочуть застосовувати смертну кару до тих, хто виїхав з країни

У Держдумі РФ запропонували повернути страту для тих, хто виїхав з Росії та почав критикувати країну з-за кордону. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, скасувати мораторій на смертну кару для тих, хто виїхав за кордон і критикує РФ , запропонував депутат-єдинорос Андрєй Колєснік. За словами парламентаря, у Держдумі багато хто поділяє його позицію:

«Ну добре просто втекли з Росії. Крові заячої багато. Нехай сидять, працюють. Але коли людина працює проти Росії, це називається інформаційна війна. Це серйозніше зброї іноді. Злі язики страшніші за пістолет. За зраду можна застосовувати вищу міру покарання. Зараз у нас мораторій на страту, хоча в нашому законодавстві вона існує. Рішення щодо зняття мораторію приймає не Державна Дума, а суд. Хоча багато хто в Держдумі до цього схиляється», — заявив він.

Депутат підкреслив, що зі «зрадниками батьківщини» особисто він чинив би набагато жорсткіше і ці «жорсткі вироки» можуть бути виконані на тій території, де знаходиться «зрадник».