США не віддадуть Китаю уламки збитої кулі-розвідника

В США заявили, що не планують повертати до Пекіна уламки збитої у суботу фахівцями з Пентагону китайської повітряної кулі-розвідника навіть після того, як технічні експерти завершать аналіз можливостей спостереження, які були на її борту. Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише FT.

«Я нічого не знаю про наміри повернути її», — відповів він на питання, чи повернуть США будь-які частини повітряної кулі, знайдені водолазами військово-морського флоту, які проводили операцію біля узбережжя Південної Кароліни.

Він також відкинув закиди Китаю про порушення Сполученими штатами міжнародного права.

«Насправді, ми тому і зробили це [збили повітряну кулю] приблизно за шість миль від узбережжя, всередині нашого територіального повітряного простору, щоб дотриматись міжнародного права. На відміну від китайців, які не дотрималися міжнародного права, пролетівши над суверенним повітряним простором США», — наголосив Кірбі.

Речник також заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен не скасував, а лише відклав заплановану поїздку до Китаю і візит зрештою відбудеться.