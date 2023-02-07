США не віддадуть Китаю уламки збитої кулі-розвідника

В Пентагоні звинувачують Пекін у порушенні міжнародного права, інформує ZN.ua.

США не віддадуть Китаю уламки збитої кулі-розвідника

В США заявили, що не планують повертати до Пекіна уламки збитої у суботу фахівцями з Пентагону китайської повітряної кулі-розвідника навіть після того, як технічні експерти завершать аналіз можливостей спостереження, які були на її борту. Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише FT.

«Я нічого не знаю про наміри повернути її», — відповів він на питання, чи повернуть США будь-які частини повітряної кулі, знайдені водолазами військово-морського флоту, які проводили операцію біля узбережжя Південної Кароліни.

Він також відкинув закиди Китаю про порушення Сполученими штатами міжнародного права.

«Насправді, ми тому і зробили це [збили повітряну кулю] приблизно за шість миль від узбережжя, всередині нашого територіального повітряного простору, щоб дотриматись міжнародного права. На відміну від китайців, які не дотрималися міжнародного права, пролетівши над суверенним повітряним простором США», — наголосив Кірбі.

Речник також заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен не скасував, а лише відклав заплановану поїздку до Китаю і візит зрештою відбудеться.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США використають врятовані частини повітряної кулі, щоб більше дізнатись про систему. Він додав, що військові порадили збити аеростат над водою, для того, щоб дати можливість більш ефективно дослідити уламки, ніж якби його збили над сушею.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Чому шпигунська повітряна куля Китаю з’явилася в небі США саме зараз?WP: Чому шпигунська повітряна куля Китаю з’явилася в небі США саме зараз?
В МЗС Китаю прокоментували скасування візиту БлінкенаВ МЗС Китаю прокоментували скасування візиту Блінкена
У Пентагоні заявили, що друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською АмерикоюУ Пентагоні заявили, що друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою
На Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фотоНа Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фото
«Палацова політика» Китаю: FT розповідає, як прихильники Сі Цзіньпіна змагаються за владу«Палацова політика» Китаю: FT розповідає, як прихильники Сі Цзіньпіна змагаються за владу
Блінкен заявив про зниження напруженості у відносинах США та Китаю, але вказав на ризики щодо ТайванюБлінкен заявив про зниження напруженості у відносинах США та Китаю, але вказав на ризики щодо Тайваню
У Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і картаУ Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і карта
На території Молдови впали уламки російської ракетиНа території Молдови впали уламки російської ракети
Британія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку КитаюБританія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку Китаю
США посилюють підрозділ морської піхоти в Японії на тлі нових загроз з боку КитаюСША посилюють підрозділ морської піхоти в Японії на тлі нових загроз з боку Китаю
Последние новости
Подгружаем последние новости