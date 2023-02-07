Світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну – Генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш сказав, що не бачить наразі передумов для миру, а світ навпаки наближається до великої війни. Про це повідомляє офіційний сайт ООН .

"Перспективи миру і далі зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають. Я боюся, що світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", – зазначив генеральний секретар.