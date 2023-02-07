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2023-02-07
Світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну – Генсек ООН
"Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований", інформує
© Офіс президента
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш сказав, що не бачить наразі передумов для миру, а світ навпаки наближається до великої війни. Про це
"Перспективи миру і далі зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають. Я боюся, що світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", – зазначив генеральний секретар.
Він також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.
Михайло Яровенко, ZN.ua