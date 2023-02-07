Південна Корея допоможе Україна відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

Також Сеул та Київ домовились про співробітництво в атомній галузі, інформує ZN.ua.

Південна Корея допоможе Україна відновити пошкоджені енергетичні об’єкти
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook

Під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма сторони обговорили проєкти відновлення енергетичної інфраструктури і участь у цьому Південної Кореї. Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

«Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати український енергетичний сектор, підкресливши зацікавленість корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення та відбудови української енергетики», – зазначили у міністерстві.

Зокрема, сторони обговорили питання співробітництва в атомній галузі, у сфері ВДЕ, а також допомогу енергетичному сектору України. Українська сторона запропонувала налагодити співпрацю для обміну інформацією про технології захисту і безпеки енергооб’єктів України та Республіки Корея.

Очільник Міненергетики окреслив перспективні напрямки співпраці між Україною та Південною Кореєю.

«Це - атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії, які стануть базовими для модернізованої української енергосистеми», – додав Галущенко.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
Україна попросить у Ізраїля засудити агресію РФ та надати кредит – ЗМІУкраїна попросить у Ізраїля засудити агресію РФ та надати кредит – ЗМІ
Радник Залужного повідомив, якої ще зброї потребує Україна для наступуРадник Залужного повідомив, якої ще зброї потребує Україна для наступу
Чим швидше Україна отримає все необхідне озброєння, тим швидше закінчиться війна – глава МЗС БританіїЧим швидше Україна отримає все необхідне озброєння, тим швидше закінчиться війна – глава МЗС Британії
Україна отримає системи ППО Mamba: у чому їхня особливість та перевагаУкраїна отримає системи ППО Mamba: у чому їхня особливість та перевага
Захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відеоЗахисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відео
The Telegraph: Україна не зможе швидко вступити в ЄС через одну об'єктивну причинуThe Telegraph: Україна не зможе швидко вступити в ЄС через одну об'єктивну причину
The Guardian: В ЄС все ще сумніваються, чи Україна взагалі хоч колись отримає членствоThe Guardian: В ЄС все ще сумніваються, чи Україна взагалі хоч колись отримає членство
Кулеба: Пріоритетом є F-16, та Україна не списує з рахунків також шведські винищувачі Gripen та французькі Mirage й RafaleКулеба: Пріоритетом є F-16, та Україна не списує з рахунків також шведські винищувачі Gripen та французькі Mirage й Rafale
Україна заслуговує на вступ до НАТО відразу після завершення війни — новообраний президент ЧехіїУкраїна заслуговує на вступ до НАТО відразу після завершення війни — новообраний президент Чехії
Стратегічна точка: NYT про те, чому і Росія, й Україна стільки сил кинули на БахмутСтратегічна точка: NYT про те, чому і Росія, й Україна стільки сил кинули на Бахмут
Последние новости
Подгружаем последние новости