Південна Корея допоможе Україна відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

Під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма сторони обговорили проєкти відновлення енергетичної інфраструктури і участь у цьому Південної Кореї. Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

«Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати український енергетичний сектор, підкресливши зацікавленість корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення та відбудови української енергетики», – зазначили у міністерстві.

Зокрема, сторони обговорили питання співробітництва в атомній галузі, у сфері ВДЕ, а також допомогу енергетичному сектору України. Українська сторона запропонувала налагодити співпрацю для обміну інформацією про технології захисту і безпеки енергооб’єктів України та Республіки Корея.

Очільник Міненергетики окреслив перспективні напрямки співпраці між Україною та Південною Кореєю.

«Це - атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії, які стануть базовими для модернізованої української енергосистеми», – додав Галущенко.