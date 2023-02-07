Південна Корея допоможе Україна відновити пошкоджені енергетичні об’єкти
Також Сеул та Київ домовились про співробітництво в атомній галузі, інформує
Під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма сторони обговорили проєкти відновлення енергетичної інфраструктури і участь у цьому Південної Кореї. Про це
«Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати український енергетичний сектор, підкресливши зацікавленість корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення та відбудови української енергетики», – зазначили у міністерстві.
Зокрема, сторони обговорили питання співробітництва в атомній галузі, у сфері ВДЕ, а також допомогу енергетичному сектору України. Українська сторона запропонувала налагодити співпрацю для обміну інформацією про технології захисту і безпеки енергооб’єктів України та Республіки Корея.
Очільник Міненергетики окреслив перспективні напрямки співпраці між Україною та Південною Кореєю.
«Це - атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії, які стануть базовими для модернізованої української енергосистеми», – додав Галущенко.