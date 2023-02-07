Російських в'язнів хочуть кинути ще на один "фронт" - скласти конкуренцію IKEA, яка пішла з РФ

У Росії збираються використовувати працю ув'язнених на меблевих фабриках, для того, щоб замістити на ринку товари IKEA, що пішла з РФ . Про це пишуть російські ЗМІ .

«Колонії можуть зайняти місце IKEA. Якщо порівнювати меблі — у нас і якість краща, і ціни нижчі. Ми не комерсанти», - стверджує начальник відділу трудової адаптації засуджених ГУФСІН Росії по Свердловській області Іван Шарков.

Втім, у процесі реалізації "програми з імпортозаміщення" ув'язнені в Росії можуть виявитися найбільш законослухняними її учасниками.

Так, білоруська компанія Swed House відкриє у Москві перший магазин із аналогами товарів IKEA. Як розповів представник компанії в Росії Мамедалі Касимов, у магазині будуть представлені товари, вироблені на фабриках у Китаї, що співпрацюють з IKEA.

А текстиль збираються виробляти в Іваново, де начебто багато років виробляли товари для IKEA.

"Він буде повністю ідентичний щодо дизайну та якості", - запевнив Касимов.

При цьому не уточнюється, наскільки є законним копіювання дизайну шведського бренду.

Як відомо, у російському Іваново у IKEA не було фабрики. Колишні чотири фабрики шведської компанії в РФ розташовані: в Єсипові (Московська область), Тихвіні (Ленінградська область), Великому Новгороді (Новгородська область) та смт. Червона Поляна (Кіровська область).

У березні минулого року, після вторгнення Росії в Україну, IKEA закрила 17 своїх магазинів у країні та припинила виробництво на місцевих заводах. У червні компанія вирішила повністю піти з Росії та продати всі чотири заводи на території країни. Пізніше IKEA звільнила 10 тисяч російських співробітників, що залишилися.

Нагадаємо також, що минулого літа російські ЗМІ повідомляли , що виправні колонії в Росії підписали контракти на виготовлення меблів ув'язненими. Свої послуги пропонують 30 колоній із семи регіонів Росії.