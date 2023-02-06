NYT: Другий рік війни Росії проти України буде ще страшнішим

З наближенням першої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну і запеклої української відповіді на нього за підтримки коаліції Заходу на чолі зі США одне питання вимагає негайної відповіді. Як так сталося, що 23 лютого 2022 року фактично ніхто в Америці не говорив, що вступ в непряму війну з Росією, щоб не дозволити їй поглинути Україну, не входить в американські національні інтереси? При цьому більшість американців не могли знайти на мапі українську державу навіть з 10-ї спроби.

Однак, майже через рік опитування вказують, що більшість американців досі твердо стоять на боці України і підтримують передачу зброї і іншої допомоги, навіть попри ризик початку прямого конфлікту з Росією Владіміра Путіна. Про це в статті для New York Times пише американський журналіст і триразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман.

Він називає такий стан речей карколомною зміною громадської думки в США . Напевне, це частково пояснюється тим, що на території України немає американських військ. Тому складається враження, ніби все, чим ризикують американці поки що - це зброя і гроші. А всі наслідки війни впали на плечі українців. Але Фрідман зауважує, що є й інше пояснення, яке більшість американців, можливо, не можуть сформулювати і з яким погодяться неохоче. Глибоко в душі вони знають, що сучасний світ виник завдяки американській силі.

«Це не означає, що ми завжди використовували нашу силу мудро чи що ми добилися успіху без союзників. Але в тій мірі, в якій ми використали свою силу мудро і спільно з союзниками, ми збудували і захистили ліберальний світовий порядок після 1945 року, який сильно відповідав нашим інтересам - економічно і геополітично», - пише Фрідман.